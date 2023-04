Serie C/C: Viterbese sicura, ‘Disputeremo i playout’

La Viterbese al momento è retrocessa, ma aspetta speranzosa l’esito del ricorso al Coni che, se dovesse risultare positivo, ridarebbe indietro ai laziali i due punti di penalizzazione tolti l’1 marzo scorso.

“Siamo sicuri di disputare i play out – si legge in una nota del club -. È impossibile che non ci vengano restituiti i due punti. Siamo stati sanzionati per aver pagato con qualche giorno di ritardo 11.000 euro che, al contrario di altre situazioni, non riguardano Inps o Irpef, ma due date Equitalia sospese da parte dello Stato”.

”Come è possibile far retrocedere una squadra senza che ci sia un regolamento preciso sulle rate sospese? E poi, stiamo parlando di una somma risibile, immediatamente saldata. Ovviamente perseguiremo la giustizia in tutti i gradi di giudizio qualora fosse necessario: TAR, Consiglio di Stato e Corte Europea. Ribadiamo, siamo sicuri di poterci giocare i play out nel pieno rispetto delle regole sportive”.

Condividi su...



Linkedin

email