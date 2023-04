Calcio: Pisa-Bari temporaneamente non omologato il risultato

BARI – Non viene temporaneamente omologato il risultato di Pisa-Bari, mentre arrivano le tre squalifiche per una giornata per Sibilli, Caracciolo e Nagy. Multa di 2000 euro per il Pisa.

E’ arrivata la decisione del giudice sportivo dopo l’annuncio di reclamo da parte del Pisa. Per il momento Pisa-Bari è sub iudice, un termine che viene utilizzato in relazione a questione controverse, su cui il giudice si riserva più tempo per prendere una decisione.

