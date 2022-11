Condividi su...

BARI – Si è parlato di mafie e delle sue nuove forme durante l’appuntamento organizzato da Avviso Pubblico nella sede della città metropolitana di Bari. “I giovani e la lotta alle mafie quarant’anni dalla legge Rognoni – La Torre”, è stato il tema dell’incontro al quale hanno partecipato anche i ragazzi delle quarte e quinte delle scuole Vivante e Bianchi Dottula del capoluogo. L’appuntamento è servito a fare il punto sulla legge Rognoni – La Torre che 40 anni fa, il 13 settembre del 1982, fu approvata in Parlamento. In questo modo fu introdotto per la prima volta nel Codice penale il reato di “associazione a delinquere di tipo mafioso” (art. 416 bis).