Bari, giovani libici si accoltellano in piazza Moro

BARI – Non sono gravi le condizioni dei due ragazzi libici che questo pomeriggio si sono affrontati coltelli alla mano, nelle vicinanze della stazione centrale, in piazza Moro. Entrambi sono stati accompagnati al Policlinico di Bari dopo essere stati soccorsi dal personale del 118. Le loro condizioni non destano preoccupazioni e potrebbero essere dimessi già nelle prossime ore. Il motivo dell’accoltellamento è tutto da chiarire. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione supportati dagli uomini della polizia locale.

(Ha collaborato Domenico Brandonisio)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author