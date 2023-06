Bari: Imprenditore gambizzato a Carbonara 2, è giallo

BARI – Sarebbe stato avvicinato da una bicicletta elettrica, con a bordo due uomini che avrebbero sparato almeno tre colpi di arma da fuoco, uno dei quali andato a segno colpendo la gamba destra. Vittima dell’agguato, un imprenditore 50enne residente nella Bat. L’episodio nelle scorse ore in stradella Boezio, al quartiere Carbonara 2 di Bari. Ad allertare le forze dell’ordine i residenti del quartiere Santa Rita, situato proprio a ridosso del borgo rurale di Carbonara, che hanno sentito sparare alcuni colpi d’arma da fuoco partiti da una pistola di cui non si conosce ancora il calibro. L’uomo, portato d’urgenza all’ospedale Di venere, non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’imprenditore, in città per motivi di lavoro, non apparterrebbe alla criminalità organizzata locale. È possibile che l’agguato sia più di natura personale. Qualcuno, dunque, ha esploso un colpo di arma nella sua direzione, a distanza ravvicinata, con l’intento di ferirlo. In zona, intanto, un tratto di strada senza uscita nelle vicinanze di un cavalcavia, sono intervenuti gli agenti della sezione volanti e i poliziotti della scientifica. L’autore della sparatoria sarebbe giunto accompagnato da un complice a bordo di una bici elettrica in stradella Boezio. I due avevano probabilmente i volti coperti, per cui è difficile che qualcuno li abbia potuti riconoscere. E potrebbero risultare preziose le registrazioni delle telecamere a circuito chiuso della zona.

