Terlizzi, operaio travolto e ucciso per strada da un’auto

TERLIZZI – Era nella squadra che avrebbe dovuto lavorare a bordo strada per tagliare l’erba. Era il primo operaio che – armato di bandierina – avrebbe dovuto segnalare la presenza di un cantiere sul ciglio dell’arteria ma un’auto lo ha colpito in pieno facendogli perdere la vita. Un 23enne operaio, di origini rumene, Gabriel Aurelian Petrescu il suo nome, da più di 20 anni a Corato con suo padre, è stato travolto da una utilitaria in transito sulla strada provinciale 231 all’altezza di Terlizzi, nel Barese, in direzione del capoluogo. Era stato assunto solo da pochi mesi nell’azienda incaricata della manutenzione stradale. Secondo le prime informazioni, una automobilista non si sarebbe accorta della presenza del cantiere a bordo strada e, in fase di sorpasso, avrebbe travolto il ragazzo. Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi del caso e i soccorritori del 118 ma per il giovane non c’era più nulla sa fare: sarebbe morto sul colpo. L’auto era guidata da una 45enne che sarà denunciata per omicidio stradale. La donna, originaria di Andria, ha subito riferito agli inquirenti di non essersi accorta della presenza del giovane sulla carreggiata. Si è fermata per prestare soccorso alla vittima. La salma del 23enne è stata trasportata all’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari a disposizione della autorità giudiziaria. Sull’accaduto indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Trani.

