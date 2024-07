Bari, i Fratelli d’Italia in spiaggia con le riforme del Governo

BARI – Dalla Terza età, al Fisco, passando per Giustizia, Premierato e Autonomia. Il coordinamento provinciale e cittadino di Fratelli d’Italia scende in spiaggia e incontra gli utenti di pane e Pomodoro, sulla costa barese, per illustrare ai cittadini gli obiettivi raggiunti dal Governo su questioni che, secondo il partito di maggioranza, toccano da vicino la vita quotidiana della gente. Una campagna informativa che coinvolge parlamentari, amministratori locali, dirigenti e militanti del partito. Fratelli d’Italia ha organizzato simili iniziative per tutto il mese di agosto anche su altre spiagge della provincia del capoluogo

