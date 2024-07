Sannicandro, con d’Amore chiude il 15esimo DrifFest

SANNICANDRO – Una chiusura amara quella della 15esima edizione del DrifFest che nonostante il consueto successo e la partecipazione di tantissimi ragazzi della kermesse organizzata dalla Cooperativa Sociale “I Bambini di Truffaut”, tra Bari, Mola di Bari, Giovinazzo, Sannicandro di Bari e le carceri di Turi e di Trani, tra film, romanzi e teatro, rischia di non potersi più concretizzare nella prossima edizione. A lanciare l’allarme, Giancarlo Visitilli, presidente della cooperativa che spiega come “non essendoci una programmazione regionale a lungo termine non sia possibile programmare l’anno che verrà”. E questa denuncia arriva durante l’ultimo appuntamento al castello dei Sannicandro di Bari dove è arrivato l’attore e regista Marco d’Amore, premio Speciale Autore per il suo Caracas che lo vede protagonista con Tony Servillo e che con i ragazzi – anche difficili – ha un rapporto speciale.

