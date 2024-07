Bari, al Policlinico 12 nuovi primari: cinque sono donne

Il Policlinico di Bari ha 12 nuovi direttori di unità operative complesse, presentati alla presenza del governatore Michele Emiliano.

Sono il professore Vito Marco Ranieri per Anestesia e Rianimazione I, salito agli onori cronaca durante la prima ondata Covid per aver “inventato” il modo per usare contemporaneamente un respiratore per due pazienti;

la professoressa Angela Pezzolla alla Chirurgia generale ‘Marinaccio’;

il professore Giuseppe Solarino per Ortopedia e Traumatologia;

il professore Antonio Moschetta alla Medicina Interna “Frugoni”;

la professoressa Annalisa Saracino alle Malattie infettive;

il professore Tomaso Bottio per la Cardiochirurgia;

la professoressa Angela De Palma alla Chirurgia Toracica;

il professore Domenico Angiletta, alla Chirurgia Vascolare;

la professoressa Marisa Megna per la Medicina Fisica e riabilitativa;

la professoressa Chiara Copelli, per la Chirurgia Maxillo-Facciale;

il professore Giovanni De Fazio alla neurologia “Puca”;

il professore Marco Ciccone per la Cardiologia universitaria.

Sono 5 su 12 le donne alla guida di unità operative, in tre delle sei branche chirurgiche le cui direzioni sono state rinnovate che sono anche centri di riferimento dell’area centro-sud di Puglia e Basilicata. Alcuni direttori hanno fatto un percorso interno alla Scuola di medicina di Bari e sono direttori delle scuole di specializzazione altri arrivano da altre importanti esperienze universitarie italiane.

“Oggi è una giornata importante per il Policlinico di Bari già nel primo semestre del 2024 abbiamo registrato un aumento della produzione del 5% e non ci fermiamo neanche in estate. Grazie alla nuova organizzazione proposta dal professore Ranieri stiamo garantendo l’apertura delle sale operatorie del blocco Asclepios dalle 8 alle 20 e da settembre estenderemo questa organizzazione a tutte le 30 sale operatorie del Policlinico. Nei prossimi mesi proseguiremo con i concorsi sulle unità operative a direzione ospedaliera e oltre all’aspetto organizzativo stiamo già lavorando per il potenziamento tecnologico”, ha dichiarato il direttore generale Antonio Sanguedolce.

Per il rettore Bronzini “è un traguardo importante. Mi fa piacere che sia un traguardo di mezzo”.

