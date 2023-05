BARI – Michael Folorunsho analizza il successo del Bari contro la Reggina. Si parte dalla sua rete decisiva: “Sono molto contento per il gol e spero sia uno dei tanti in questi impegni che ci saranno. Avversarie ai playoff? Ci aspettano squadre pronte e che vorranno dare il massimo. Condizione fisica? Sto cercando di gestire i miei problemi giorno dopo giorni ma grazie anche allo staff medico sto cercando di fare del mio meglio. Voglio essere al meglio e ai playoff proverò ad esserci anche con una gamba sola. Chiunque giocherà, detto questo, darà il massimo. Di periodi vissuti con assenze ce ne sono stati tanti”.

Folorunsho in rete ha spinto anche l’attacco. Non ha segnato tuttavia Cheddira: “Non bisogna dare il peso dell’attacco ad un solo giocatore. Anche grazie a Cheddira siamo dove siamo. Non ha segnato alla fine, ma l’importante è lo spirito di squadra. E magari tenere le reti da parte per i playoff”

Il secondo posto ottenuto dai liguri non lascia eccessivo rammarico: “Il Genoa è stato più bravo di noi e continuo. Adesso ci vuole l’entusiasmo di tutta la piazza e sappiamo che ci sarà. Abbiamo fiducia per questo”.

Gol alla Reggina, peraltro sua ex squadra: “Inizialmente ho esultato perché ho pensavo al momento difficile attraversato. Avevo tensione addosso, poi ho chiesto scusa. A Reggio Calabria resto grato per tutto”

Sui tifosi a fine partita con ovazione sotto la curva: “Il pubblico ci ha dato l’ennesima prova di attaccamento. Non ho fatto fioretti o promesse in caso di promozione. Preferisco vivere un passo alla volta”.

