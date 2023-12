Bari, EduCom: per il Natale si va in scena

BARI – Si va inscena rigorosamente raccontando il Natale a Educom, la scuola privata che dal 1970 è un punto di riferimento per il territorio. Nella sua sede di via fanelli, quella storica di parco delle Fiabe, genitori e parenti hanno potuto assaporare il calore delle feste con “It’s Grinchmas time”, lo spettacolo dei ragazzi per questo natale 2023. Il pomeriggio è iniziato con la performace delle classi quinte in “How the grinch stole christmas”, esibizione rigorosamente in lingua inglese. Lo spettacolo, poi, è stato intervallato dall’esibizione del coro e dell’orchestra dei violini di Educom. Lo show riflette il significato profondo del racconto: il potere che ha il perdono di trasformare le persone e invita ad essere fiduciosi compassionevoli e generosi, non solo a Natale, ma ogni giorno dell’anno.

