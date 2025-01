Bari, dottoressa aggredita al pronto soccorso del Di Venere

BARI – Ancora operatore sanitario aggredito negli ospedali della Puglia. Dopo il caso delle infermiere del Moscati di Taranto, questa volta a subire violenza è stata una dottoressa del Pronto Soccorso del Di Venere di Bari. Il medico sarebbe stato preso a pugni dalla sorella di un uomo che era in attesa di essere visitato. Per lui un codice verde. La donna, 56enne, però avrebbe protestato a lungo per i tempi d’attesa. Ciò l’avrebbe indotta a colpire il medico in servizio.

