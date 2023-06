Bari, un docufilm contro la violenza di genere

BARI – Indagare nell’intimo più profondo delle relazioni per comprendere dove nasce e come si insinua la violenza che dà inizio a una spirale del male, che compromette l’esistenza di una persona. Arriva a Bari il tour del docufilm “Un altro domani” diretto da Silvio Soldini e scritto dallo stesso regista e da Cristina Mainardi. La proiezione barese, prima assoluta in Puglia, al Multicinema Galleria, organizzata dal Centro Italiano per la Promozione della Mediazione di Puglia. Il Cipm Puglia, in rete con altri 8 regionali, è stato infatti parte attiva del Progetto Europeo Enable, per la sensibilizzazione sulla prevenzione primaria dei fenomeni di violenza. Il documentario di Silvio Soldini e Cristina Mainardi, è un’indagine nel profondo delle relazioni “intime”, per comprendere dove, in che modo e perché la violenza si insinui.

