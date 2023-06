Nasce a Scorrano il Museo delle Luminarie di Puglia

BARI – Un percorso espositivo per divulgare la storia e il lavoro legato alle tradizioni portato avanti dai grandi maestri che oggi esportano le loro opere in tutto il mondo. Sarà inaugurato il prossimo 12 luglio a Scorrano il “Museo delle Luminarie di Puglia”, l’esposizione di installazioni, documenti e fotografie, fornite dalle ditte di luminarie pugliesi, che raccontano l’evoluzione e il simbolismo della “magia della luce”. La nuova realtà, promossa dal Comune di Scorrano e sostenuta dalla Regione Puglia, sarà ospita all’interno di palazzo Veris nella cittadina leccese, conosciuta in tutto il mondo come la “Capitale delle Luminarie”. L’iniziativa, che mira a rendere fruibile il patrimonio dall’immenso valore storico, artistico e culturale legato alle tradizioni, ai saperi e ai mestieri dei luminaristi di Puglia, prevede una dotazione iniziale di 100mila euro per consentire di adattare la sede fisica del Museo.

