Bari, al Di Venere il nuovo laboratorio di Microbiologia Asl

BARI – Oltre 180mila esami all’anno, 1100 campioni in un’ora con attrezzature ultra moderne, di alta specializzazione, che hanno rivoluzionato le analisi di laboratorio, soprattutto nella riduzione dei tempi, assicurando la qualità delle indagini, la massima sicurezza per gli operatori e una migliore economia di scala, per la ottimizzazione delle risorse. È in funzione il nuovo laboratorio di Microbiologia della Asl Bari, attivo all’ospedale Di Venere di Bari. La struttura – ampia 1000 metri quadrati – ospita tutta la Microbiologia provinciale insieme a virologia, allergologia, biologia molecolare, preanalitica, autoimmunità, tossicologia, area urine. Le apparecchiature più innovative si trovano nell’area di batteriologia, completamente robotizzata, dove è stato creato un back up strumentale

