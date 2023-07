Barletta, modifiche strutturali per piazza Divittorio

BARLETTA – Manutenzione straordinaria per largo Divittorio a Barletta. La frequentatissima piazza del quartiere Settefrati, sede di uno dei mercati rionali maggiormente affollati del territorio, vedrà modifiche strutturali per agevolare sia il commercio sia, in particolare, la viabilità e la sicurezza della zona.

Barsa, l’azienda di servizi ambientali di Barletta, si occuperà delle operazioni a partire da lunedì pomeriggio. Tra le principali migliorie da apportare c’è la rimozione dei bagni pubblici, deteriorati dal frequente utilizzo e spesso da una fruizione inadeguata. La struttura verrà definitivamente eliminata e la pavimentazione verrà installata ex novo.

Anche il gabbiotto al centro di largo Divittorio verrà eliminato, in quanto in disuso da anni e staticamente ormai instabile. La manutenzione permetterà di ampliare gli spazi a disposizione di commercianti e fruitori, ma anche di agevolare un maggior controllo della piazza dopo i recenti avvenimenti di cronaca, tra cui una sparatoria tra extracomunitari che ha creato grande preoccupazione nel quartiere. Attività al via a partire dalle 14:30 di lunedì, per non intaccare il regolare svolgimento mattutino del mercato rionale.

