Bari, decima edizione del festival Pagine di Russia

BARI – “Dopo la Russia. Cent’anni di solitudini e dissenso”. È questo il tema della decima edizione del Festival Pagine di Russia che si terrà a Bari dal 7 al 10 novembre. Il programma, come da tradizione, sarà caratterizzato anche da una serie di appuntamenti dall’approccio pluridisciplinare e performativo tra serate musicali, approfondimenti letterari e presentazioni di libri. Il festival avrà una prospettiva storica che dal 1922 arriva, esattamente 100 anni dopo, al 2022, all’ennesima emigrazione di massa russa in conseguenza dell’invasione dell’Ucraina del ‘Ventiquattro febbraio’. Tre lezioni di slavisti italiani metteranno in luce alcuni aspetti delle diverse ondate migratorie: da quella più nota, che ebbe inizio dopo la Rivoluzione d’Ottobre, all’emigrazione ‘interna’, nei decenni successivi alla II guerra mondiale.

