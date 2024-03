Bari, il Castello Svevo si prepara al G7

BARI – Hanno parcheggiato le loro auto nere tra i turisti che in una domenica primaverile hanno affollato sin dalle prime ore il Castello Svevo di Bari, complice la bella giornata e il biglietto gratuito. È durato poco più di mezz’ora il sopralluogo della delegazione dell’ambasciata americana al maniero federiciano della città vecchia del capoluogo, in vista del G7 dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia, nelle campagne di Fasano.

Con queste operazioni, le due province – quella di Bari e quella di Brindisi – si preparano ad accogliere i grandi della terra che nella tre giorni del summit faranno tappa anche in città per un incontro proprio al Castello Svevo in tema di Sanità. All’appuntamento che porterà i capi di Stato e di Governo dei sette paesi economicamente più avanzati in Puglia mancano poco più di tre mesi. E nelle scorse ore è stata proprio la premier Giorgia Meloni a invitare ufficialmente il presidente americano Joe Biden.

E così, vigili schierati sin dalle prime ore della mattinata e divieti di sosta in piazza Federico II di Svevia per attendere la delegazione proveniente sia dall’Ambasciata Americana a Roma, sia dalla capitale statunitense, Washington. In tutto, circa una quarantina di partecipanti. Le misure adottate nel capoluogo saranno in linea di massima quelle adottate per il G7 delle Finanze del 2017. Ma non solo Castello Svevo. Nel capoluogo ci sarà anche il media center e cioè la grande sala stampa che porterà in Puglia e nel capoluogo di regione quasi 3mila giornalisti che seguiranno i lavori dalle sale della Fiera del Levante.

