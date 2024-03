Lecce, al Tiziano il Ministro Fitto per parlare del PNRR

Lecce – Si è tenuto presso il GrandHotel Tiziano di Lecce una Convention che per la prima volta, dopo tanto tempo, ha visto insieme Adriana Poli Bortone e Raffaele fitto. La candidatura della senatrice a sindaco di lecce ha sepolto anni di mal di pancia con il Ministro degli Affari Europei nativo di maglie. Durante l’incontro si è discusso di argomenti cruciali per il territorio salentino e per il Mezzogiorno nel suo complesso, con particolare attenzione alle politiche di investimento e di sviluppo economico e sociale. Un momento fondamentale per approfondire le tematiche legate alla strategia nazionale per la ripresa post-pandemia e alla sua attuazione nei territori meridionali. Durante l’incontro si è anche sottolineata l’importanza strategica dello sportello Zes Sud, come previsto attivo da ieri, ovvero l’unico strumento digitale per le attività produttive nella Zona economica speciale, denominata, appunto, Sud Zes. La convention è avvenuta inoltre alla presenza di militanti e amministratori locali e regionali…confronto e dibattito sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e sulle tematiche legate allo sviluppo del Sud Italia e che ovviamente hanno interessato poi la città di Lecce in vista delle prossime amministrative.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author