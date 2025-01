Bari, camion di traverso sulla tangenziale per incidente: illeso il conducente

BARI – Forse una manovra azzardata, un sorpasso e l’asfalto viscido per la pioggia che copiosa si è abbattuta sul capoluogo pugliese da sabato pomeriggio. Un’auto avrebbe tagliato la strada a un tir facendolo finire contro il guardrail. Tangenziale di Bari, il sinistro che – al momento – non avrebbe causato feriti gravi, si è verificato in direzione nord, poco prima dello svincolo per Poggiofranco. La cabina del mezzo pesante ha sfondato la recinzione stradale finendo in un’area di rifornimento in costruzione.

La tangenziale al momento è interdetta alla circolazione nelle due corsie di marcia. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso e per governare la circolazione stradale

