Bari, buon compleanno Granteatrino

BARI – Una storia di amicizia e amore per il teatro che viene da lontano e che da 40 anni resiste ai cambiamenti di epoche, costumi e alle logiche miopi del mercato dell’intrattenimento. Quattro decenni per l’Associazione Culturale “Granteatrino”, che continua a regalare un sogno a piccoli e grandi, e che per festeggiare i suoi 40 anni di attività ha organizzato un fine settimana di appuntamenti aprendo il suo teatro-museo, La Casa di Pulcinella, nei locali dell’Arena della Vittoria per raccontare questo viaggio… lungo 40 anni.

