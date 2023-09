Puglia e Fondi Europei, il punto in Fiera del Levante

BARI – La Puglia, in questi anni, ha saputo sfruttare al meglio i fondi messi a disposizione dall’Unione Europea ma tanto c’è ancora da fare soprattutto alla luce dei fondi che confluiranno nel Piano di Ripresa e Resilienza e che arrivano dal programma di Next Generation Ue. L’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea e con la Regione Puglia, è arrivato in Fiera del Levante per un incontro dedicato ai fondi Ue a disposizione per il rilancio della nostra regione. Imprese e turismo ma anche infrastrutture: questi i campi che hanno maggiormente beneficiato dei contributi di Bruxelles ma sui quali si dovrebbe ancora investire.

