Bari, Antonio Decaro: ‘Ho votato per diventare ex sindaco’

Bari – “Ho votato per diventare ex sindaco”. Così Antonio Decaro, primo cittadino uscente di Bari e presidente dell’Anci, ha annunciato su Facebook il suo voto per il ballottaggio al Comune di Bari. Decaro, recentemente eletto eurodeputato e risultato il più suffragato nel partito con circa 500mila preferenze, ha condiviso una foto che lo ritrae mentre inserisce la scheda elettorale nell’urna.

La sfida per la carica di sindaco vede contrapposti Vito Leccese, candidato del centrosinistra ed ex capo di gabinetto di Decaro, che ha ottenuto il 48,02% dei consensi al primo turno, e Fabio Romito, avvocato e consigliere regionale della Lega, candidato del centrodestra con il 29,12% delle preferenze.

L’esito del ballottaggio determinerà chi sarà il nuovo sindaco di Bari, dopo il lungo mandato di Decaro.

