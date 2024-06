BARI – Una scheda già votata ma data a un cittadino pronto ad entrare in cabina. Sarebbe questo il contenuto della denuncia pubblicata dal candidato del centrodestra, Fabio Romito, e sottoposta agli agenti della Digos del capoluogo intervenuti al seggio 91 di Bari. Secondo quanto reso noto dal candidato, a un elettore sarebbe stata data una scheda già votata.

“Ancor più grave – scrive Romito -, quando dopo averla aperta, l’uomo sarebbe uscito dalla cabina per mostrare che su quella scheda ci sarebbe stata già la X sul nome del candidato del centrosinistra, e gli sarebbe stata consegnata una nuova scheda ma quella che aveva in mano è stata imbucata. In ultimo – sottolinea il consigliere regionale del Carroccio -, il presidente del seggio si sarebbe rifiutato di verbalizzare quanto accaduto”.

Questo quanto raccontato da Romito che conclude: “Abbiamo dato mandato ai nostri avvocati di sporgere formale denuncia, e informato le autorità competenti”.

