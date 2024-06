Bari, Vasco Live: attesa spericolata

BARI – Non solo da Bari, non solo dalla Puglia. Per assistere a uno degli eventi rock di questa estate 2024 sono arrivati anche dal Nord dove la pioggia battente ha caratterizzato le prime tappe del Vasco Live.

Quattro i concerti al San Nicola del Komandante tra il 25 e il 30 giugno e fino a martedì è quasi certo che le tende sotto il sole del capoluogo continueranno a moltiplicarsi nonostante i 37 gradi e l’umidità palpabile di questi giorni.

Una grande famiglia, dunque, quella che si sta creando in questi giorni all’ombra del San Nicola tra pranzi e cene, momenti conviviali, birre condivise – rigorosamente ghiacciate – e i cori delle più celebri hit del Blasco.

