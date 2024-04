Bari, altra tegola: frattura scomposta alla mano per Puscas

BARI – Prosegue il momentaccio in casa Bari, i biancorossi perdono anche George Puscas, autore del gol valso l’1-1 finale contro il Pisa nell’ultima sfida. Proprio contro i toscani l’attaccante romeno ha rimediato una frattura scomposta al 4° metatarso della mano sinistra e non sarà certamente a disposizione per la delicata gara di Cosenza.

Il comunicato ufficiale della SSC Bari: “SSC Bari comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto George Puscas per valutare l’entità dell’infortunio occorso durante la sfida contro il Pisa di sabato scorso hanno evidenziato per l’attaccante rumeno una frattura scomposta al 4° metatarso della mano sinistra. In accordo con il Genoa CFC, il calciatore verrà sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura dopo di che si potrà dare inizio al programma personalizzato di recupero per tornare all’attività“.

