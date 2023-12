BARI – Lunedì 11 dicembre alle 9, al Multicinema Galleria, il sindaco Antonio Decaro e l’assessore alle Politiche educative Paola Romano interverranno alla proiezione del docufilm “Sguardi di noi… Racconto partecipato delle ragazze e dei ragazzi dell’I.I.S.S. Elena di Savoia – Piero Calamandrei” interamente realizzato dagli studenti dell’istituto presieduto da Carlo de Nitti. Il lungometraggio, che tratta i temi di grande attualità quali bullismo, dispersione scolastica, disturbi alimentari, inclusione e sogni per il futuro, è stato realizzato nell’ambito del “Progetto cinema. Visioni e luoghi di periferia” focalizzato sul territorio e il contesto culturale, paesaggistico e sociale locale raccontati attraverso gli occhi e le parole degli studenti. Il progetto è stato finanziato ad esito del bando del Ministero dell’Istruzione e Ministero della Cultura “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (nato dalla Legge Cinema e Audiovisivo del 14 novembre 2016, n 220)

