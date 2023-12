BARI – E’ ancora in corso l’intervento di riparaione in via Napoli su una condotta dell’Aqp. Sul posto stanno lavorando i tecnici di Acquedotto Pugliese. Disagi al traffico, la polizia locale ha dovuto chiudere tratto di strada all’altezza di via Di Maratona.

