Bari, acque ancore agitate in casa biancorossa

Le acque in casa Bari sono ancora agitatissime. Dopo il diverbio di sabato pomeriggio tra il numero uno della società Luigi De Laurentiis e un gruppetto di tifosi in tribuna ovest, il post social dello stesso De Laurentiis che ha affermato di non aver offeso nessuno ma di aver espresso solo il suo dissenso nei confronti di chi lo contestava, è spuntato nella serata di lunedì uno striscione esposto all’esterno dello stadio San Nicola. “Porta rispetto per chi paga il biglietto” recita, a contestare, secondo i gruppi organizzati, non le parole dette o non dette, ma la gestualità e i modi che devono essere la base dell’educazione e del rispetto. Bari esige chiarezza e aspetta che la squadra venga rinforzata per compiere finalmente quel salto di categoria che permetterebbe alla proprietà di portare a compimento il suo progetto e di poter anche monetizzare sull’investimento fatto nell’estate 2018 quando ha acquisito il titolo sportivo dal sindaco. Il futuro prossimo si chiama Lecco, poi arriverà gennaio e un’altra estate in cui una piazza che ha dato tantissimo si aspetta di essere ripagata con la stessa moneta.

