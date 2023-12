Bari 2024, Laforgia non sblocca l’impasse a sinistra. Il Pd resta in silenzio

Bari – Il ponte lanciato da Michele Laforgia non basta a sbloccare l’impasse nel centrosinistra barese, in vista delle Comunali 2024. Il Pd resta in silenzio e fermo sull’azzeramento delle proposte per il dopo Decaro. Il centrodestra gongola ma ancora senza alfiere.

