Bari, 13 risultati utili in campionato: nessuno nell’Europa di B ha una imbattibilità cosi lunga

Con il ko dello Spezia sul campo del Palermo (il primo dopo 15 giornate di campionato in Serie B), il Bari rimane nell’Europa di Serie B – per quanto riguarda le prime sette leghe secondo il ranking UEFA – il club con la striscia di imbattibilità più lunga ancora in essere.

LE STRISCE DI RISULTATI UTILI IN VIGORE NEI PRIMI SETTE CAMPIONATI EUROPEI DI B (SECONDO RANKING UEFA)

ITALIA – BARI (13 risultati utili, 4 vittorie e 9 pareggi)

Portogallo – Tondela (12 risultati utili, 7 vittorie e 5 pareggi)

Inghilterra – West Bromwich (10 risultati utili, 9 pareggi e 1 vittoria)

Olanda – Volendam (9 risultati utili, 7 vittorie e 2 pareggi)

Francia – Paris FC (8 risultati utili, 5 vittorie e 4 pareggi)

Spagna – Almeria (8 risultati utili, 7 vittorie e 1 pareggio)

Germania – Darmstadt (7 risultati utili, 4 vittorie e 3 pareggi)

