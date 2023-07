Bardi: ‘Tajani profilo migliore per proseguire storia di Berlusconi’

“Sin dal 1994 Antonio Tajani è stato al fianco del Presidente Silvio Berlusconi nella storia politica di Forza Italia che ha segnato la vita del paese negli ultimi 30 anni. Il suo impegno europeo, che lo ha messo al centro della vita politica della UE, parimenti a una centralità all’interno del principale gruppo al Parlamento europeo, il PPE, pone Antonio Tajani come leader nazionale ed europeo. Saprà pertanto l’amico Antonio Tajani portare avanti al meglio l’eredità di Silvio Berlusconi, che manca alla stragrande maggioranza degli italiani. Un ruolo cruciale, quello di Tajani, sia per Forza Italia sia in seno al governo Meloni, dove FI ha una rappresentanza importante e di grande valore. Tutti insieme potremo proiettare nel futuro il sogno berlusconiano e garantire alla nostra comunità una prospettiva politica che è necessaria per il centrodestra e per il paese. L’unità é il presupposto di questo percorso”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp