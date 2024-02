“Dopo dieci anni, un’altra lucana sale sul gradino più alto del podio di Sanremo. E per l’edizione 2024 del Festival della canzone italiana la nostra Angelina Mango si consacra regina indiscussa della kermesse. Il talento e l’energia della giovane cantante di Lagonegro, figlia dell’indimenticabile Pino Mango, sono stati compiutamente riconosciuti. La Basilicata tutta oggi è in festa per lei e con lei salirà sul tetto del mondo a maggio con l’Eurovisione Song Contest in Svezia. Ad maiora Angelina, vola sempre più in alto!”.

È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, commentando la vittoria della giovane artista al Festival di Sanremo ‘24.

