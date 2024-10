Bando ASL Brindisi per fisioterapisti: Scalera chiede annullamento

Il 14 ottobre 2024, la ASL di Brindisi ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di vari profili professionali, tra cui 34 fisioterapisti. Due giorni dopo, il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ha reso nota la Legge Regionale n. 27, che dispone la proroga di tutte le graduatorie in scadenza nel 2024, comprese quelle dei fisioterapisti.

Il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera ha dichiarato che già il 2 ottobre, durante una seduta della III Commissione Consiliare sulla sanità, aveva richiesto l’estensione della graduatoria regionale dei fisioterapisti. In quell’occasione, il direttore generale della ASL di Brindisi, assente ai lavori, aveva comunicato per lettera che il fabbisogno dell’azienda sanitaria ammontava a sole due unità non autorizzate dalla Regione.

Inoltre, Scalera ha ricordato che il 4 luglio 2024 l’assessorato alla sanità aveva pubblicato la delibera n. 937, firmata dal capo Dipartimento, che imponeva di scorrere le graduatorie esistenti prima di indire nuovi concorsi. Attualmente, la graduatoria regionale dei fisioterapisti comprende oltre 100 professionisti disponibili.

“Per questo motivo,ho inoltrato una richiesta urgente al Presidente della III Commissione Sanità per audire il Direttore Generale della ASL di Brindisi e il Capo Dipartimento dell’assessorato. Chiedo l’annullamento del concorso e l’utilizzo della graduatoria vigente per l’assunzione dei fisioterapisti destinati alla struttura riabilitativa di Ceglie Messapica”, ha spiegato Scalera.

