BISCEGLIE – L’asilo nido comunale Montessori al centro del botta e risposta tra Angelantonio Angarano e Francesco Spina. Il sindaco uscente di Bisceglie e il candidato del centrodestra, che si sfideranno al ballottaggio, puntano l’attenzione su una presunta chiusura della struttura di via Divittorio.

«Da due anni – spiega Spina con un comunicato stampa – la direzione dell’asilo chiedeva al sindaco di prorogare il rapporto per consentire l’iscrizione al catalogo regionale, che permette di accedere al rimborso delle rette per le famiglie con isee più basso». Per l’ex primo cittadino di Bisceglie, saranno cinquanta le famiglie che non potranno iscrivere i bambini, mentre i contributi regionali persi ammonterebbero a 200mila euro.

La risposta di Angarano non si è fatta attendere, facendo leva su una convenzione attiva fino a fine 2023 e sul fatto che il gestore dell’asilo nido Montessori avrebbe potuto partecipare al bando regionale fino allo scorso 14 aprile.

