BARLETTA – Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della BAT a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. Nel pomeriggio di giovedì, una squadra dei pompieri della sesta provincia pugliese è partita alla volta dei luoghi in stato emergenziale per prestare soccorso ai residenti e ai colleghi in difficoltà.

Il modulo logistico è stato raggruppato presso il distaccamento locale di Barletta, con il personale del Comando e le attrezzature necessarie che hanno poi avviato la procedura di coordinamento per raggiungere i territori emiliani e romagnoli.

Nella BAT, prima della partenza, è arrivata anche una colonna mobile regionale che è stata fornita dai Comandi provinciali di Brindisi, Lecce e Taranto, componendo così un gruppo tutto pugliese diretto in Emilia-Romagna. Tra le attrezzature a disposizione dei Vigili del Fuoco ci sono un autofurgone logistico per le operazioni mobili sul posto, un camion di tipo Combi da colonna mobile e un gommone da rafting per agire nelle zone più impervie dell’alluvione.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp