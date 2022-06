Ballottaggi in Puglia, risultati in tempo reale su AntennaSud

“FINO ALL’ULTIMO VOTO” DOMENICA 26 GIUGNO DALLE 22.30

Diretta elettorale su AntennaSud anche per il secondo turno delle elezioni amministrative in Puglia, saranno dieci i comuni che eleggeranno il nuovo sindaco, tra questi un capoluogo di provincia, Barletta con quasi centomila abitanti.

Per i ballottaggi si rinnova l’appuntamento con “Fino all’ultimo voto”, grazie ad una nutrita squadra di giornalisti e tecnici in grado di garantire l’aggiornamento in tempo reale dei risultati, la diretta no stop partirà alle 22.30 sul 14 del digitale terrestre, trenta minuti prima della chiusura dei seggi.

Oltre allo studio centrale, dalla redazione di Bari, dove è prevista la presenza di ospiti, ci saranno collegamenti con gli inviati in ogni singolo comune dove si torna alle urne.

La maratona elettorale si potrà seguire anche in streaming sul sito di AntennaSud (www.antennasud.com) e sulle nostre pagine social. Un evento del Gruppo Editoriale Domenico Distante per garantire ai telespettatori l’informazione costante in tempo reale.