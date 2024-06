Ballottaggi Bari 2024, Leccese risponde a Romito: “Le denunce in Questura”

BARI – Nonostante il silenzio elettorale, un ballottaggio infuocato sta accompagnando queste ore di urne aperte. Dopo la segnalazione di presunti brogli da parte del candidato del centrodestra, Fabio Romito, la risposta dell’alter ego del centrosinistra non s’è fatta attendere e con un post sui suoi canali social, Vito Leccese replica: “Le denunce vere si fanno in questura”. Il tutto corredato da una foto davanti ai cancelli dell’edificio in stile monumentale di via Palatucci. “Io ho fatto la mia scelta – continua l’ex capo di Gabinetto della Giunta Decaro -. Se ci sono irregolarità – conclude- la magistratura avrà il modo di chiarirle”.

