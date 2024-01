Roma – Inizia l’iter parlamentare per l’autonomia differenziata. Il disegno di legge, Calderoli arriva nell’aula del Senato dopo 6 mesi di discussione in Commissione Affari costituzionali. Ben 400 gli emendamenti al testo da valutare per una riforma che il Governo considera essenziale. Le opposizioni invece, giurano battaglia cosi come tanti sindaci che hanno protestato davanti il Pantheon contro il disegno di legge. Con loro anche la segretaria Pd, Schlein e il Presidente pentastellato, Conte

