Basket B/M, Dinamo Taranto stende anche la corazzata Campobasso

Un inizio di anno scoppiettante. Un appuntamento, quello con la vittoria, che viene reiterato dalla Nuovi Orizzonti anche quando l’asticella sale: dalla Virtus Benevento al Campobasso passando per la Juve Trani. A farne le spese anche la Molisana, sconfitta al PalaMazzola nella terza giornata di ritorno della Serie B nazionale con il risultato di 62-59 (19-19, 31-33, 49-41).

Trascinate da Ivaniuk e dai canestri di Smaliuk, la coppia ucraina formidabile, le ragazze allenate da William Orlando hanno disputato un’ottima prova corale di grande intensità riuscendo ad avere la meglio su un’autentica corazzata presentatasi al gran completo.

Vendicata la pesante sconfitta dell’andata, il successo consente a Taranto di mettere ulteriore distanza in classifica dallo stesso Campobasso. Il secondo posto è blindato e la vittoria attesta il percorso di crescita della Dinamo in questo campionato.

Il match Taranto-Campabasso – Coach Orlando manda in campo Claudia Tagliamento, Natalia Smaliuk, Francesca Gismondi, Alice Lucchesini, Yaroslava Ivaniuk. Diotallevi risponde con Laura Del Sole, Alessia Vitali, Emanuela Trozzola, Benedetta Bocchetti e Contreras Moscarella. Il primo canestro dell’incontro lo firma Ivaniuk. Risponde Moscarella. Poi è botta e risposta tra Tagliamento e Vitali.

La stessa Tagliamento, dopo Ivaniuk, firma il primo allungo di Taranto (8-4). Pareggio Campobasso che alza il pressing a metà campo, prendendo coscienza di poter farsi mettere in seria difficoltà. Poi cipensa Ivaniuk a guadagnarsi il fallo e i tiri dalla lunetta che realizza entrambi. La tripla di Smaliuk porta a più sei il vantaggio (14-8). È equilibrio fino agli ultimi secondi con il periodo che si chiude in perfetta parità, 19-19.

A metà del secondo quarto è capitan Gismondi a suonare la carica: la Nuova Orizzonti conduce 29-25. Il match torna in equilibrio. Sale il nervosismo e fioccano gli errori in questa fase, da entrambe le parti. Sul filo della sirena è Trozzola a chiudere il primo tempo sul 33-31 per Campobasso. Nella ripresa Lucchesini e Tagliamento riportano in vantaggio Taranto, che cresce grazie sempre a Ivaniuk. Nell’ultimo quarto Varvaglione dalla lunetta e Smaliuk portano la Dinamo al massimo vantaggio della gara (+11, 52-41).

La Molisana non ci sta: dapprima dimezza lo svantaggio, poi con un’azione di contropiede di Trozzola si fa sotto, a due soli punti di svantaggio. All’ultimo giro di lancette il punteggio è di 59-56 per Taranto. Un minuto palpitante, nel quale una discutibile decisione arbitrale rimette tutto in discussione. Smaliuk, però, è in stato di grazia e fa due su due dalla lunetta. La tripla di Del Sole mette in apprensione le ragazze di coach Orlando, ma ci pensa sempre Smaliuk, ai tiri liberi, a impedire la beffa finale.

A far festa è la squadra ionica e il gran pubblico del PalaMazzola con gli oltre trecento spettatori, che nonostante l’ora molto tarda hanno fatto sentire la loro presenza, supportando le ragazze per tutta la gara regalandosi un sabato sera speciale.

Nuovi Orizzonti Taranto–La Molisana Campobasso 62-59 (19-19, 31-33, 49-41)

Taranto: Smaliuk 22, DePace n.e., Tagliamento 9, Gismondi 3, Varvaglione 1, Lucchesini 14, Saponaron.e., Turco, Cascione n.e., Martelli 2, Molino, Ivaniuk 11. (All. William Orlando – 1* ass. all. Mimmo Calviello).

Campobasso: De Sole 9, Giacchetti 4, Moffa 4, Vitali 4, Trozzola 8, Mascia n.e., Rizzo 6, Lallo n.e., Bocchetti 9, Moscarella 15, Costato n.e., Boraldo (All. Gabriele Diotallevi –1* ass. all. Roberta Di Gregorio).

Note: spettatori 300 circa. Nessuna uscitaper cinque falli.

Arbitri: Francesco Solimeo di Lecce e Francesco Ricciardi di Santeramo in Colle (Bari).

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author