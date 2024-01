Virtus Francavilla, sprint per Bocic del Catania: si punta a chiudere

FRANCAVILLA F.NA – Milos Bocic è un obiettivo concreto della Virtus Francavilla. La società biancazzurra, infatti, sta accelerando i dialoghi con il Catania per portare alla Nuovarredo Arena il calciatore serbo già in settimana, magari per il match in programma venerdì contro il Foggia, altra squadra che nei giorni scorsi aveva chiesto informazioni per il classe 2000 in uscita dagli etnei. Cresciuto nelle giovanili dell’Udinese, con un passato tra Pescara, Pistoia e Frosinone, in stagione ha segnato due gol in 18 apparizioni (molti di questi spezzoni di gara).

