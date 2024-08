Automobilista barlettano multato: 46 sanzioni per 4.500 euro

Un automobilista 45enne di Barletta ha ricevuto 46 multe in poco più di due mesi, per un totale di circa 4.500 euro, dopo aver transitato ripetutamente nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) mentre il display di segnalazione era spento. Le sanzioni, ciascuna di quasi 100 euro, sono state elevate dalla Polizia Locale di Barletta per violazione dell’articolo 7 del Codice della Strada, commi 9-14.

Dal 14 giugno 2024, l’uomo ha iniziato a ricevere i verbali relativi ai passaggi registrati dalle telecamere del Varco 6 di via Municipio, che collega Corso Vittorio Emanuele a via Cialdini, nel centro di Barletta. Il display della ZTL, che avrebbe dovuto indicare l’attivazione o meno del varco, risultava spento h24, creando confusione tra gli automobilisti. Molti cittadini avevano segnalato il malfunzionamento anche sui social network.

Convinto di non infrangere le regole, l’automobilista ha continuato a transitare nella ZTL, ma si è ritrovato sommerso da multe. “Il mio assistito pensava, a ragion veduta, che la ZTL non fosse attiva, ingannato dall’assenza del segnale luminoso. Prima di presentare ricorso, presenterò un’istanza al Comando di Polizia Locale chiedendo l’annullamento delle multe e la verifica di casi analoghi”, ha detto l’avvocato Giuseppe Cafagna, legale del 45enne.

Cosimo Damiano Cannito, sindaco di Barletta, ha rassicurato i cittadini di aver “dato disposizione al Comando Vigili di non procedere con le sanzioni. Stiamo risolvendo il problema delle telecamere e delle segnalazioni di ZTL attiva o non attiva. Rimane solo il varco di via Municipio ancora da sistemare a causa di un cavo tranciato durante lavori di sottosuolo”.

