Ceglie Messapica, tragico incidente domestico: perde braccio e piede

CEGLIE MESSAPICA – Un uomo di circa 40 anni residente a Ceglie Messapica è rimasto gravemente ferito da un attrezzo da falegnameria utilizzato durante alcuni lavoretti domestici eseguiti all’interno della sua abitazione di campagna. Il ferito, ora ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi, ha perso due arti, un braccio e un piede, e molto sangue. Le sue condizioni di salute sono gravissime. L’incidente domestico si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì. Il poveretto si trovava in un capanno sito all’interno della sua abitazione di campagna. I primi a prestare soccorso sono stati i suoi familiari, prima dell’arrivo di un’ambulanza e del trasporto in ospedale. Sul posto, anche i carabinieri di Ceglie Messapica. Nessun dubbio sulla natura accidentale dell’incidente, banale eppure dalle tragiche conseguenze.

