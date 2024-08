Sorpreso con droga e denaro: arrestato 37enne di Nardò

Gli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Nardò hanno arrestato un 37enne pluripregiudicato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I poliziotti già da tempo monitoravano l’uomo in quanto, a seguito di diverse segnalazioni, erano venuti a conoscenza del fatto che svolgesse una presunta attività di spaccio all’interno ed all’esterno della propria abitazione.

Mentre era in atto un appostamento specifico, gli agenti hanno notato che un noto consumatore aveva suonato a casa dell’indagato, ed entrambi erano saliti in macchina e partiti in velocità. A quel punto, le forze dell’ordine hanno provveduto a fermare il veicolo, identificare i due individui e, date le premesse e l’atteggiamento di nervosismo manifestato da entrambi, hanno provveduto alla perquisizione. Quest’ultima ha dato esito positivo: a carico del 37enne, complessivamente sono stati sequestrati 110 grammi di marijuana, 6,27 grammi di cocaina, 64,68 grammi di hashish, la somma totale di euro 1275,00, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e tre telefoni cellulari.

Pertanto, è stato notiziato il P.M. di turno, il quale ha disposto di associare l’arrestato presso il suo domicilio di Nardò in attesa dell’udienza di convalida.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author