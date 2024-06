Auto si ribalta sul tratto umbro dell’A1, muore donna pugliese

Una donna di circa 60 anni, originaria della Puglia, è morta dopo che l’auto su cui viaggiava, verso Nord, è finita fuori strada mentre percorreva il tratto umbro dell’autostrada A1 tra Orvieto e Fabro. La vettura si è ribaltata finendo nel canale di scolo delle acque adiacente alla carreggiata. Un’altra persona risulta ferita in modo non grave. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Stradale di Orvieto, ambulanza e vigili del fuoco oltre al personale della società Auostrade per l’Italia. Il tratto dell’incidente è stato inizialmente chiuso al traffico. La situazione viabilità è tornata ora regolare anche se resta chiusa la corsia di marcia.

