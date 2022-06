FRANCAVILLA FONTANA – Dinamica tutta da accertare, per un sinistro comunque spettacolare e, fortunatamente, senza gravi conseguenze. Tanta paura, quella sì, per una donna di Francavilla Fontana alla guida di una utilitaria che, dopo un impatto con un’altra vettura parcheggiata su via Carducci, si è ribaltata su un fianco. Danni ingenti ai mezzi, ma la signora, per fortuna, non ha riportato ferite gravi.