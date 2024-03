Auto in fiamme a Lizzanello: intervengono i vigili del fuoco

Un incendio, che si è sviluppato intorno alle 2:50 circa della notte tra mercoledì e giovedì, ha interessato una Fiat Panda, parcheggiata all’interno del residence “Giardini di Atena” di Lizzanello, frazione di Merine, nel leccese.

Al momento dell’arrivo dei vigili de fuoco di Lecce, il veicolo, intestato a una 67enne del posto, era già stato interessato in maniera generalizzata dalle fiamme. I caschi rossi hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona. Attualmente sono in corso indagini al fine di determinare l’origine e la natura dell’incendio.

