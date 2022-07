MESAGNE- Solo momenti di tanta paura per il conducente di una Peugeot 308 uscita fuori strada e andata a impattare contro un albero di ulivo: sul posto è giunto il personale del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

È accaduto poco dopo le 15 del 22 luglio, sulla provinciale che collega la città di Mesagne a quella di San Donaci, quando un’automobilista, probabilmente per aver perso il controllo della propria auto, è andato fuori strada finendo contro un albero. Sul posto è giunta l’ambulanza del 118 chiamata dal conducente stesso, le forze dell’ordine per dirigere il traffico e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e il veicolo. Fortunatamente per l’uomo, rimasto illeso, solo tanta paura.