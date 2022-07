Taranto, l’emozione di Ennio che ritrova la tomba di suo nonno

TARANTO – Quando con le.nistre telecamere lo avviciniamo, Ennio Sgarrino, 81 anni, è visibilmente emozionato. Dopo centocinque anni dalla sua morte avvenuta in Albania nel lontano 1917, è riuscito a trovare le spoglie di suo nonno del quale porta il nome di battesimo. Una storia toccante ma con un lieto fine, per un uomo che ha impiegato anni per avere la possibilità di esporre un fiore sulla lapide del suo congiunto. “È una promessa che avevo atto a mia madre”, afferma con voce tremante ai microfoni di AntennaSud.

Ennio vive a Taranto, si è rivolto ai Carabinieri del comando provinciale chiedendo aiuto, e la vicenda è stata subito presa a cuore dal Colonnello Gaspare Giardelli, le ricerche fatte negli archivi dell’Arma hanno portato al Sacrario Militare di Bari dove si trovano le spoglie di Ennio Moratti, medaglia al valore militare postuma, deceduto in Albania durante il secondo conflitto mondiale.