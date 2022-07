TARANTO – 15 figure professionali indispensabili per rinforzare l’organico e consentire alla partecipata del Comune di Taranto di rispondere alle accresciute esigenze aziendali. Kyma Servizi ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, consistente in una prova orale ovvero teorico-pratica, per l’assunzione, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di quindici posizioni vacanti in pianta organica, da destinare alle aree amministrative, tecniche e del servizio manutenzione. Il bando prevede l’assunzione di un responsabile amministrativo; un addetto alla contabilità generale ed analitica; un ingegnere; un architetto; un biologo; tre geometri; un operatore idraulico; due fabbri; due operatori edili e altrettanti falegnami.

“Con le assunzioni previste puntiamo ad elevare gli standard aziendali assolvendo ai nuovi compiti inseriti nel contratto di servizio imprimendo un’accelerata alle prestazioni offerte al fine di raggiungere performance adeguate alle aspettative dei cittadini e seguendo le direttive del sindaco Rinaldo Melucci” – dichiara il presidente del consiglio di amministrazione di Kyma Servizi avvocato Anna Maria Franchini.

Kyma Servizi, azienda partecipata al cento per cento dal comune di Taranto, rappresenta il braccio operativo della macchina amministrativa municipale. Si occupa, in particolare, di servizi tecnici a supporto della gestione e della valorizzazione del patrimonio immobiliare, del monitoraggio delle entrate da canoni di locazione, del supporto delle attività di gestione del demanio marittimo, di interventi di edilizia leggera e della manutenzione ordinaria degli edifici comunali compresi quelli scolastici, della pulizia delle fontane monumentali cittadine e di piccoli interventi manutentivi delle sedi stradali .

Il bando di selezione pubblica e le modalità di partecipazione sono consultabili sui siti www.infrataras.it e www.comune.taranto.it .